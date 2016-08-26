查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 两化融合总指数前进6位 跃居全国第九 湖北日报讯 （记者甘勇、实习生李紫雯）昨从省经信委获悉，工信部中国电子信息产业发展研究院最新发布的《中国两化融合发展水平评估报告》显示，我省两化（信息化、工业化）融合总指数前进6位，位居全国第九位。

报告显示，湖北两化融合总指数82.4，比全国平均水平高出9.7。从全国来看，我省排名在广东、浙江、江苏、上海、山东、北京、福建和安徽之后，居全国第9位，较上年前进6位。我省两化融合正步入深化应用、变革创新、引领转型的新阶段，在改造提升传统产业、培育新模式新业态、增强企业创新活力等方面的作用日益增强。

从上升速度看，我省两化融合指数上升速度居全国第二。2015年，多数省份两化融合发展总指数有不同程度的提升，我省总指数82.4，较上年提升了13，仅次于广东上升的17.8，云南、山东、浙江增长速度居全国3-5位。从分项指标看，我省基础环境指数、工业应用指数、应用效益指数分别达到71、81.6、92.4，比2014年分别上升8.1、18.7、11.4。

我省企业两化融合水平也在稳步提升。截至去年底，省经信委联合各市州组织完成数千人次的两化融合管理培训，累计对1000家企业进行对标评估。全省两化融合试点示范企业达到522家，较2010年增加300余家。





