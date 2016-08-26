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第3版 不忘初心 继续前进
·3年将压减粗钢产能299万吨
·四板再添5家企业挂牌
·仙桃新兴产业力攀“智高点”
·“潜江大豆”价比奶贵
·“十二条规定”助推承接产业转移
·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”
·未来10年灌溉沟渠都要“装水表”
·图文：“国六”发动机下线
·两化融合总指数前进6位
·上年度固定资产投资增16.2%
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3年将压减粗钢产能299万吨
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四板再添5家企业挂牌
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仙桃新兴产业力攀“智高点”
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“潜江大豆”价比奶贵
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“十二条规定”助推承接产业转移
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精准用水，农业灌溉不能“岔着灌
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未来10年灌溉沟渠都要“装水表
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图文：“国六”发动机下线
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两化融合总指数前进6位
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上年度固定资产投资增16.2%
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不忘初心 继续前进
2016.8.26 星期五
图文：“国六”发动机下线
湖北日报讯 近日，神龙公司首款国六排放标准1.6THP发动机在襄阳工厂下线，这款与宝马公司联合研发的高性能发动机明年有望实现量产。根据规划，未来5年，神龙公司还将相继推出7款先进涡轮增压发动机，其中5款将在襄阳生产。图为昨日神龙公司襄阳工厂EP车间，国六排放标准1.6THP发动机生产线上技术人员正在进行设备调试。
（记者 李溪 视界网 谢勇 肖阳 摄）