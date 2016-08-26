查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 图文：“国六”发动机下线 湖北日报讯 近日，神龙公司首款国六排放标准1.6THP发动机在襄阳工厂下线，这款与宝马公司联合研发的高性能发动机明年有望实现量产。根据规划，未来5年，神龙公司还将相继推出7款先进涡轮增压发动机，其中5款将在襄阳生产。图为昨日神龙公司襄阳工厂EP车间，国六排放标准1.6THP发动机生产线上技术人员正在进行设备调试。

（记者 李溪 视界网 谢勇 肖阳 摄）





