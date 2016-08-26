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早在2008年，我省的农业水价综合改革便起步，在当阳市、荆州区、南漳县、宜都市、潜江市、咸安区、江陵县、仙桃市、蔡甸区、老河口市等地的12个项目区试点。

省物价局介绍，这些试点项目有个共同特征——所有沟、渠、塘、堰、井都进行了现代化农田水利改造，安装水表或流量计等供水计量设施，实现农业用水精准把控。

效果颇为明显。据省水利厅测算，12个试点项目区末级渠系的灌溉水利用率提高22%，农户的平均水费支出由实施前的每亩 30.58元降至 20.7元。“改革的方向很明确，但实施起来是个漫长过程，有不少尚待研究解决的问题。”省物价局相关负责人表示。



完善计量设施，用多少水付多少钱



省物价局一位参与农业水价综合改革的工作人员透露，我省大量斗渠、农渠建于上世纪六七十年代，由于建渠时间长、初建标准低、后期维修养护投入不足、工程设施老化损毁等问题，导致渠道跑、冒、滴、漏现象严重。

此外，渠系大多无量水设施，用水时凭经验按过水深度和时间估算用水量，实际到村、到田间的水量约为放水量的40%，造成农民实际水费负担加重。

因此，《方案》明确要求，新建、改扩建工程要同步建设计量设施，以管道输水为主的可采用水表、流量计等计量设施；使用地下水灌溉的要计量到井，有条件的地方要计量到户。

省物价局表示，完善计量设施有利于解决农业水费计收的问题。我省大部分地区由于末级渠系的计量设施不完善，水费不能按量收缴，只能采取按亩均摊的办法征收，不能体现“谁受益谁负担”的原则。



农业水权制度亟待建立，未来将有水权交易平台



“改革的核心，是在保障农民农田灌溉基本用水的前提下，鼓励农民节约用水、高效用水。”省物价局相关负责人表示，我省亟待建立农业水权制度。《方案》要求，按照灌溉用水定额，逐步将乡镇用水总量控制指标细化分解到农村集体经济组织、农民用水合作组织、农户、承包经营企业等用水主体，落实到具体水源，明确水权，颁发用水权证，实行总量控制。鼓励用户转让节水量，县级建立水权交易平台，对用户结余水量，政府或其授权的水行政主管部门、水利工程管理单位可予以回购；在满足区域内农业用水的前提下，推行节水量跨区域、跨行业转让。

为协调解决改革中出现的重大问题，我省建立了由省物价局牵头，省发改委、省财政厅、省水利厅、省农业厅等有关单位参加的农业水价综合改革联席会议制度。今年8月至12月为改革准备阶段；明年1月至2025年12月为改革实施阶段；2026年1月至12月为改革验收巩固阶段。





