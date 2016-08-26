查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 农业水价综合改革启动 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” 湖北日报讯 （记者刘天纵、通讯员沈佳、实习生郑晓颖）省政府近日下发《湖北省农业水价综合改革实施方案》。《方案》提出，计划用10年时间，健全农业水价形成机制，建立农业灌溉用水总量控制和定额管理制度，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

昨日，省物价局对农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等进行了说明。

在农业水价形成机制上，农业水价将按照价格管理权限实行分级管理。即，大中型灌区骨干工程原则上实行政府定价，具备条件的可以协商定价；大中型灌区末级渠系及小型灌区农业水价，可实行政府定价，也可以实行协商定价。具体方式由各地自行确定。

省物价局介绍，我省将探索实行分类水价，区别粮食、经济作物、养殖业等用水类型，在终端用水环节探索实行分类水价，即用水量大或附加值高的经济作物和养殖业用水价格可高于其他用水类型；地下水超采区要采取有效措施，使地下水用水成本高于当地地表水，促进地下水采补平衡和生态改善。

同时，我省将实行农业用水定额管理，逐步推进超定额累进加价的“阶梯水价”制度。对于采取节水措施的农民用水合作组织、种粮用水户（或会员）、规模经营主体等用水主体，我省还将配套节水奖励机制，提高用户主动节水意识，节水奖励标准由各市州自行确定。

目前，我省各市州农业用水定价标准不一。如，当阳市坳口支渠在省物价局的备案价格为自流灌溉每立方米0.13元，提水灌溉每立方米0.148元；石首市高陵镇自流灌溉每立方米0.148元，提水灌溉每立方米0.164元；此外，鄂东部分乡镇取消了农业用水收费。





