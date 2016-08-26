3年将压减粗钢产能299万吨四板再添5家企业挂牌仙桃新兴产业力攀“智高点”“潜江大豆”价比奶贵“十二条规定”助推承接产业转移精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”未来10年灌溉沟渠都要“装水表”图文：“国六”发动机下线两化融合总指数前进6位上年度固定资产投资增16.2%
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 第3版 不忘初心 继续前进
·3年将压减粗钢产能299万吨
·四板再添5家企业挂牌
·仙桃新兴产业力攀“智高点”
·“潜江大豆”价比奶贵
·“十二条规定”助推承接产业转移
·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌”
·未来10年灌溉沟渠都要“装水表”
·图文：“国六”发动机下线
·两化融合总指数前进6位
·上年度固定资产投资增16.2%
湖北日报电子版
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3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五
规划加工贸易产业集群
“十二条规定”助推承接产业转移
    湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）为更好承接国际和沿海产业转移，省政府办公厅日前下发《关于促进加工贸易创新发展加快承接产业转移的实施意见》（以下简称《意见》），在管理规划、发展加工贸易产业集群、建设产业转移重点承接地、优化发展环境等12个方面，提出明确规定。
    《意见》指出，要制定全省承接加工贸易转移项目指导目录和负面清单，明确发展方向和区域布局重点。要大力发展电子信息、移动通信、汽车及零部件、集成电路、海洋装备等先进制造业加工贸易。各地要规划一批高起点特色鲜明的加工贸易产业集群（聚集区），引导我省汽车、电子信息、生物医药等支柱产业，重点进口关键零部件和原材料，扩大加工贸易出口。
    武汉、宜昌、襄阳、荆门是加工贸易梯度转移重点承接地，荆州要加快建设承接产业转移示范区（含仙桃、天门、潜江）。对加工贸易转移落户项目用地要重点保障，优先纳入供地计划。加工贸易企业依法取得的工业用地，可按国有建设用地使用权土地出让合同约定，分期缴纳土地出让价款。对我省确定优先发展产业的工业项目，按不低于所在地土地等级相对应标准的70%确定土地出让底价。


   
　