查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 不忘初心 继续前进 ·3年将压减粗钢产能299万吨 ·四板再添5家企业挂牌 ·仙桃新兴产业力攀“智高点” ·“潜江大豆”价比奶贵 ·“十二条规定”助推承接产业转移 ·精准用水，农业灌溉不能“岔着灌” ·未来10年灌溉沟渠都要“装水表” ·图文：“国六”发动机下线 ·两化融合总指数前进6位 ·上年度固定资产投资增16.2% 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 3年将压减粗钢产能299万吨 · 四板再添5家企业挂牌 · 仙桃新兴产业力攀“智高点” · “潜江大豆”价比奶贵 · “十二条规定”助推承接产业转移 · 精准用水，农业灌溉不能“岔着灌 · 未来10年灌溉沟渠都要“装水表 · 图文：“国六”发动机下线 · 两化融合总指数前进6位 · 上年度固定资产投资增16.2% 3 不忘初心 继续前进 2016.8.26 星期五 规划加工贸易产业集群 “十二条规定”助推承接产业转移 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯）为更好承接国际和沿海产业转移，省政府办公厅日前下发《关于促进加工贸易创新发展加快承接产业转移的实施意见》（以下简称《意见》），在管理规划、发展加工贸易产业集群、建设产业转移重点承接地、优化发展环境等12个方面，提出明确规定。

《意见》指出，要制定全省承接加工贸易转移项目指导目录和负面清单，明确发展方向和区域布局重点。要大力发展电子信息、移动通信、汽车及零部件、集成电路、海洋装备等先进制造业加工贸易。各地要规划一批高起点特色鲜明的加工贸易产业集群（聚集区），引导我省汽车、电子信息、生物医药等支柱产业，重点进口关键零部件和原材料，扩大加工贸易出口。

武汉、宜昌、襄阳、荆门是加工贸易梯度转移重点承接地，荆州要加快建设承接产业转移示范区（含仙桃、天门、潜江）。对加工贸易转移落户项目用地要重点保障，优先纳入供地计划。加工贸易企业依法取得的工业用地，可按国有建设用地使用权土地出让合同约定，分期缴纳土地出让价款。对我省确定优先发展产业的工业项目，按不低于所在地土地等级相对应标准的70%确定土地出让底价。





