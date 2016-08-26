打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”44名新任厅官妻子接受廉洁教育“卷皮”跃入全国电商第一阵营病床上的“杨妈妈”还在传帮带抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士图文：大山里建设“生态电厂”东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办专家学者共探社会工作发展王建鸣在远安神农架开展立法调研我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作12月中旬前力争完成城乡居民医保整合走进贫困县市区
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 第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.26 星期五
“共筑小康梦”公益报告演出
走进贫困县市区
    湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员白丽莎）15日至22日，由省委宣传部、省残联联合组织的“共筑小康梦”公益报告演出活动走进郧阳、郧西、竹山、竹溪、房县、丹江口、孝昌7个县市区，为包括残疾人在内的各界群众作报告并举行演出活动。“共筑小康梦”公益报告演出活动，旨在弘扬社会主义核心价值观，激励贫困地区群众尤其是残疾人群体自立自强，早日脱贫致富奔小康。报告演出团由省残联负责人带队，成员包括杰出残疾人代表、助残模范以及省残疾人艺术团演员等。活动中，残奥冠军何军权、全国道德模范杨小玲、全国道德模范董明、宜都“轮椅女孩”李玉洁、黄石市黄石港区文化宫社区残疾人专职委员陈春兰分别作了报告，讲述了自己顽强拼搏、自强不息或服务残疾人的感人事迹及体会。
    省残疾人艺术团为现场观众献上了舞蹈《千手观音》、二胡独奏《赛马》等精彩的文艺节目，演员们身残志坚、乐观向上的精神感染了现场观众。


   
　