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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
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44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
“共筑小康梦”公益报告演出
走进贫困县市区
湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员白丽莎）15日至22日，由省委宣传部、省残联联合组织的“共筑小康梦”公益报告演出活动走进郧阳、郧西、竹山、竹溪、房县、丹江口、孝昌7个县市区，为包括残疾人在内的各界群众作报告并举行演出活动。“共筑小康梦”公益报告演出活动，旨在弘扬社会主义核心价值观，激励贫困地区群众尤其是残疾人群体自立自强，早日脱贫致富奔小康。报告演出团由省残联负责人带队，成员包括杰出残疾人代表、助残模范以及省残疾人艺术团演员等。活动中，残奥冠军何军权、全国道德模范杨小玲、全国道德模范董明、宜都“轮椅女孩”李玉洁、黄石市黄石港区文化宫社区残疾人专职委员陈春兰分别作了报告，讲述了自己顽强拼搏、自强不息或服务残疾人的感人事迹及体会。
省残疾人艺术团为现场观众献上了舞蹈《千手观音》、二胡独奏《赛马》等精彩的文艺节目，演员们身残志坚、乐观向上的精神感染了现场观众。