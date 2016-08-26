查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员楚仁煊）24日召开的全省人社系统整合城乡居民基本医疗保险制度工作动员会提出，严把时间节点、严防社会风险、严厉责任追究，力争在12月中旬前，全面完成我省城乡居民医保制度整合。

省人社厅要求，全省各级人社部门要从“充实经办队伍，加强信息化建设，深入调查研究，稳妥融合政策，创新运行机制，妥善安置人员，规范特殊政策”等七个方面着手，加快推进整合工作，确保整合平稳有序。

会上，宜昌、荆州、荆门、黄冈等地作了经验交流发言。10日全省整合城乡居民医保制度电视电话会议后，荆门等市快速启动制度整合，进行“机构整合、人员划拨”，下一步将进行基金归并等。





