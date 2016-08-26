查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 任振鹤部署 全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 湖北日报讯 （记者林建伟）24日，全国加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革电视电话会议召开。副省长任振鹤在湖北分会场出席会议，并对我省相关工作作出安排部署。

全国电视电话会议指出，要完善内贸流通领域供给转型的政策体系，培育和壮大消费能力；持之以恒整顿和规范内贸流通的市场秩序，改善消费环境；促进线下线上互动发展，构建多渠道促进消费的供给格局；加强内贸流通基础设施建设，改善扩大消费的供给条件；深化内贸流通体制改革，建立完善扩大消费的供给体制。

任振鹤指出，加快内贸流通创新，推进供给侧结构性改革是党中央、国务院在新形势下作出的重大决策部署。全省各地和各有关部门要站在战略和全局的高度，把思想和行动统一到中央决策部署上来，准确把握内贸流通创新在经济发展新常态和供给侧结构性改革中的地位和作用，坚持五大发展理念，以供给侧结构性改革为方向，以创新转型为引领，以建设法制化营商环境为主线，加快流通现代化建设步伐。他要求，各地要进一步聚焦工作重点，扎实推进电子商务进农村、内贸流通改革、商务综合行政执法、物流标准化、肉菜流通追溯体系等试点工作，全力以赴完成今年各项工作任务。





