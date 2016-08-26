查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 湖北日报讯 （记者曾莉、吴擒虎、通讯员汪宝坤）昨日，我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会，会议认真贯彻落实国务院和省委、省政府领导同志重要批示精神，深刻剖析当阳事故教训，研究部署后期安全生产大检查、大整治工作。

副省长许克振出席会议并讲话。他指出，要深刻吸取当阳“8·11”重大事故血的教训，充分认识安全生产的极端重要性。必须从思想上真正树立“安全第一、生命至上”理念，以敬畏之心严格对待安全生产法律法规及制度标准，真正、全面、彻底落实安全生产责任，始终做到防微杜渐、防患未然。

他要求，要举一反三，扎实开展安全生产大检查、大整治。安全检查要全面深入，建章立制要有力有效，专项整治要坚决有力。要抓好热力发电厂专项整治，加强煤矿安全整治，其他涉及高温、高压、高热、易燃易爆管道的行业也要认真开展排查治理。要切实用事故教训促进工作落实，坚决遏制重特大事故发生。责任体系要全面落实，基础保障要全面加强，执法问责要全面到位。要痛定思痛，警钟长鸣，时刻绷紧安全生产这根弦，从严从实抓好各项工作的落实，坚决防止悲剧重演。





