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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
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44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
湖北日报讯 （记者曾莉、吴擒虎、通讯员汪宝坤）昨日，我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会，会议认真贯彻落实国务院和省委、省政府领导同志重要批示精神，深刻剖析当阳事故教训，研究部署后期安全生产大检查、大整治工作。
副省长许克振出席会议并讲话。他指出，要深刻吸取当阳“8·11”重大事故血的教训，充分认识安全生产的极端重要性。必须从思想上真正树立“安全第一、生命至上”理念，以敬畏之心严格对待安全生产法律法规及制度标准，真正、全面、彻底落实安全生产责任，始终做到防微杜渐、防患未然。
他要求，要举一反三，扎实开展安全生产大检查、大整治。安全检查要全面深入，建章立制要有力有效，专项整治要坚决有力。要抓好热力发电厂专项整治，加强煤矿安全整治，其他涉及高温、高压、高热、易燃易爆管道的行业也要认真开展排查治理。要切实用事故教训促进工作落实，坚决遏制重特大事故发生。责任体系要全面落实，基础保障要全面加强，执法问责要全面到位。要痛定思痛，警钟长鸣，时刻绷紧安全生产这根弦，从严从实抓好各项工作的落实，坚决防止悲剧重演。