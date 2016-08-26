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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
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44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
专家学者共探社会工作发展
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员赵金利）昨日，“中国社会工作发展高端论坛：十年回顾与展望”在武汉大学举行，民政部副部长顾朝曦出席并讲话。
顾朝曦强调，要重点将社会工作置于社会变迁、和谐社会建设、社会治理创新的时代背景下进行思考，深入研究社会工作在推动人性向善、人格健全、心理健康方面的积极作用，为社会工作更好、更有针对性地解决社会问题、满足群众需求和促进社会和谐稳定提供理论指引。深入探索社会工作与群众工作、社会服务和社区建设之间的内在关系，总结提炼社会工作实践经验，研究破解社会工作实务推进中遇到的难点问题。
2006年，党的十六届六中全会作出“建设宏大的社会工作人才队伍”战略部署。10年来，社会工作逐步完成了顶层制度设计，培养了一支50余万人的社工专业人才队伍，发展了4700多家民办社工服务机构和450多个社工行业组织。
此次论坛由中国社会工作学会、李嘉诚基金会“大爱之行”项目办公室联合主办。来自理论界和实务界的专家学者，围绕政府购买社会工作服务、社工机构发展、人才队伍建设、理论创新和实务探索等话题展开了探讨。