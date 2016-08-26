打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”44名新任厅官妻子接受廉洁教育“卷皮”跃入全国电商第一阵营病床上的“杨妈妈”还在传帮带抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士图文：大山里建设“生态电厂”东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办专家学者共探社会工作发展王建鸣在远安神农架开展立法调研我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作12月中旬前力争完成城乡居民医保整合走进贫困县市区
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
湖北日报电子版
----  
 
2 时政要闻 2016.8.26 星期五
专家学者共探社会工作发展
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员赵金利）昨日，“中国社会工作发展高端论坛：十年回顾与展望”在武汉大学举行，民政部副部长顾朝曦出席并讲话。
    顾朝曦强调，要重点将社会工作置于社会变迁、和谐社会建设、社会治理创新的时代背景下进行思考，深入研究社会工作在推动人性向善、人格健全、心理健康方面的积极作用，为社会工作更好、更有针对性地解决社会问题、满足群众需求和促进社会和谐稳定提供理论指引。深入探索社会工作与群众工作、社会服务和社区建设之间的内在关系，总结提炼社会工作实践经验，研究破解社会工作实务推进中遇到的难点问题。
    2006年，党的十六届六中全会作出“建设宏大的社会工作人才队伍”战略部署。10年来，社会工作逐步完成了顶层制度设计，培养了一支50余万人的社工专业人才队伍，发展了4700多家民办社工服务机构和450多个社工行业组织。
    此次论坛由中国社会工作学会、李嘉诚基金会“大爱之行”项目办公室联合主办。来自理论界和实务界的专家学者，围绕政府购买社会工作服务、社工机构发展、人才队伍建设、理论创新和实务探索等话题展开了探讨。


   
　