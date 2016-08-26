查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 专家学者共探社会工作发展 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员赵金利）昨日，“中国社会工作发展高端论坛：十年回顾与展望”在武汉大学举行，民政部副部长顾朝曦出席并讲话。

顾朝曦强调，要重点将社会工作置于社会变迁、和谐社会建设、社会治理创新的时代背景下进行思考，深入研究社会工作在推动人性向善、人格健全、心理健康方面的积极作用，为社会工作更好、更有针对性地解决社会问题、满足群众需求和促进社会和谐稳定提供理论指引。深入探索社会工作与群众工作、社会服务和社区建设之间的内在关系，总结提炼社会工作实践经验，研究破解社会工作实务推进中遇到的难点问题。

2006年，党的十六届六中全会作出“建设宏大的社会工作人才队伍”战略部署。10年来，社会工作逐步完成了顶层制度设计，培养了一支50余万人的社工专业人才队伍，发展了4700多家民办社工服务机构和450多个社工行业组织。

此次论坛由中国社会工作学会、李嘉诚基金会“大爱之行”项目办公室联合主办。来自理论界和实务界的专家学者，围绕政府购买社会工作服务、社工机构发展、人才队伍建设、理论创新和实务探索等话题展开了探讨。





