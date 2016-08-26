查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 湖北日报讯 （记者星星、通讯员周勇、范小翠）昨日，黄冈市召开新闻发布会宣布，第七届东坡文化节暨第九届湖北省黄梅戏艺术节(以下简称“两节”)将于9月6日至13日在该市举办。“两节”期间，安排文化旅游产业招商对接会、东坡禅学研讨会、大型人文纪录片《苏东坡》首发式、东坡墨韵书画展、东坡文化讲座、“东坡美食汇”展示、《千年黄州》微电影评选和文化惠民剧目展演等十多项活动。

黄冈市文广新局局长王建学介绍，“两节”首次合并举办，将通过深度发掘黄冈特色文化资源，让优秀传统文化释放时代红利。

文化惠民是本次“两节”一大突出特点。王建学介绍，“两节”将邀请武汉、安徽、江西等外地院团展演，涵盖黄梅戏、楚剧、文曲戏、东路花鼓戏等黄冈四大地方剧种和黄冈、惠州、儋州、眉山四地的民歌民舞。届时，16台精彩剧目将让市区、麻城、浠水和武穴等县市居民一饱眼福。





