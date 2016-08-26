打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”44名新任厅官妻子接受廉洁教育“卷皮”跃入全国电商第一阵营病床上的“杨妈妈”还在传帮带抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士图文：大山里建设“生态电厂”东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办专家学者共探社会工作发展王建鸣在远安神农架开展立法调研我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作12月中旬前力争完成城乡居民医保整合走进贫困县市区
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 第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.26 星期五
东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
    湖北日报讯 （记者星星、通讯员周勇、范小翠）昨日，黄冈市召开新闻发布会宣布，第七届东坡文化节暨第九届湖北省黄梅戏艺术节(以下简称“两节”)将于9月6日至13日在该市举办。“两节”期间，安排文化旅游产业招商对接会、东坡禅学研讨会、大型人文纪录片《苏东坡》首发式、东坡墨韵书画展、东坡文化讲座、“东坡美食汇”展示、《千年黄州》微电影评选和文化惠民剧目展演等十多项活动。
    黄冈市文广新局局长王建学介绍，“两节”首次合并举办，将通过深度发掘黄冈特色文化资源，让优秀传统文化释放时代红利。
    文化惠民是本次“两节”一大突出特点。王建学介绍，“两节”将邀请武汉、安徽、江西等外地院团展演，涵盖黄梅戏、楚剧、文曲戏、东路花鼓戏等黄冈四大地方剧种和黄冈、惠州、儋州、眉山四地的民歌民舞。届时，16台精彩剧目将让市区、麻城、浠水和武穴等县市居民一饱眼福。


   
　