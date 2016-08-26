查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 大武汉
第11版 : 综合新闻
第12版 : 体育
第13版 : 国防在线
第14版 : 东湖
第15版 : 专题
第16版 : 广告
第2版 : 时政要闻
第3版 : 不忘初心 继续前进
第4版 : 全力以赴 恢复重建
第5版 : 国内新闻
第6版 : 国际新闻
第7版 : 评论
第8版 : 专题
第9版 : 经济纵横
·
打好组合拳 确保巡视成果“吃干
·
44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·
“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·
病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·
抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·
图文：大山里建设“生态电厂”
·
东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
·
专家学者共探社会工作发展
·
王建鸣在远安神农架开展立法调研
·
我省召开当阳市“8·11”重大
·
全省内贸流通创新推进供给侧结构
·
12月中旬前力争完成城乡居民医
·
走进贫困县市区
2
时政要闻
2016.8.26 星期五
东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
湖北日报讯 （记者星星、通讯员周勇、范小翠）昨日，黄冈市召开新闻发布会宣布，第七届东坡文化节暨第九届湖北省黄梅戏艺术节(以下简称“两节”)将于9月6日至13日在该市举办。“两节”期间，安排文化旅游产业招商对接会、东坡禅学研讨会、大型人文纪录片《苏东坡》首发式、东坡墨韵书画展、东坡文化讲座、“东坡美食汇”展示、《千年黄州》微电影评选和文化惠民剧目展演等十多项活动。
黄冈市文广新局局长王建学介绍，“两节”首次合并举办，将通过深度发掘黄冈特色文化资源，让优秀传统文化释放时代红利。
文化惠民是本次“两节”一大突出特点。王建学介绍，“两节”将邀请武汉、安徽、江西等外地院团展演，涵盖黄梅戏、楚剧、文曲戏、东路花鼓戏等黄冈四大地方剧种和黄冈、惠州、儋州、眉山四地的民歌民舞。届时，16台精彩剧目将让市区、麻城、浠水和武穴等县市居民一饱眼福。