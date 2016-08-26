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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
·
44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
图文：大山里建设“生态电厂”
湖北日报讯 24日，京能十堰热电联产项目已进入主体结构施工阶段。该项目为我省重点能源建设项目，工程总投资逾40亿元，吸收大量先进技术，着力打造一座绿色生态电厂。一期项目预计将于明年底投产，代替十堰城区2.7万千瓦小火电机组和87台燃煤分散小锅炉。 （记者 李溪 视界网 陈斌 潘世新 摄）