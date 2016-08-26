打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”44名新任厅官妻子接受廉洁教育“卷皮”跃入全国电商第一阵营病床上的“杨妈妈”还在传帮带抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士图文：大山里建设“生态电厂”东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办专家学者共探社会工作发展王建鸣在远安神农架开展立法调研我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作12月中旬前力争完成城乡居民医保整合走进贫困县市区
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 第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.26 星期五
图文：大山里建设“生态电厂”
    湖北日报讯 24日，京能十堰热电联产项目已进入主体结构施工阶段。该项目为我省重点能源建设项目，工程总投资逾40亿元，吸收大量先进技术，着力打造一座绿色生态电厂。一期项目预计将于明年底投产，代替十堰城区2.7万千瓦小火电机组和87台燃煤分散小锅炉。 （记者 李溪 视界网 陈斌 潘世新 摄）


   
　