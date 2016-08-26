查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 图文：大山里建设“生态电厂” 湖北日报讯 24日，京能十堰热电联产项目已进入主体结构施工阶段。该项目为我省重点能源建设项目，工程总投资逾40亿元，吸收大量先进技术，着力打造一座绿色生态电厂。一期项目预计将于明年底投产，代替十堰城区2.7万千瓦小火电机组和87台燃煤分散小锅炉。 （记者 李溪 视界网 陈斌 潘世新 摄）





