打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”44名新任厅官妻子接受廉洁教育“卷皮”跃入全国电商第一阵营病床上的“杨妈妈”还在传帮带抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士图文：大山里建设“生态电厂”东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办专家学者共探社会工作发展王建鸣在远安神农架开展立法调研我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作12月中旬前力争完成城乡居民医保整合走进贫困县市区
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 第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
湖北日报电子版
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2 时政要闻 2016.8.26 星期五
用生命书写“两学一做”答卷
抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
    湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员熊海）置个人安危于不顾，在抗洪救灾第一线英勇牺牲的中石化湖北荆门石油分公司党委委员、副经理陈鹏龙，22日被民政部评定为烈士。
    7月20日14时，陈鹏龙在奔赴京山县永隆镇杨丰加油站处置险情途中，突遇洪峰，车辆侧翻，壮烈牺牲（本报7月24日03版曾报道）。
    8月19日，中国石化集团公司党组追授陈鹏龙“优秀共产党员”称号，称赞他是今年夏季防汛抗洪抢险战线上涌现出来的“抗洪铁人”，用生命诠释了对党的绝对忠诚，以实际行动书写了“两学一做”的优秀答卷。
    8月22日，民政部颁发烈士证明书，追认陈鹏龙为烈士。


   
　