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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
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44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
用生命书写“两学一做”答卷
抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
湖北日报讯 （记者吴文娟、通讯员熊海）置个人安危于不顾，在抗洪救灾第一线英勇牺牲的中石化湖北荆门石油分公司党委委员、副经理陈鹏龙，22日被民政部评定为烈士。
7月20日14时，陈鹏龙在奔赴京山县永隆镇杨丰加油站处置险情途中，突遇洪峰，车辆侧翻，壮烈牺牲（本报7月24日03版曾报道）。
8月19日，中国石化集团公司党组追授陈鹏龙“优秀共产党员”称号，称赞他是今年夏季防汛抗洪抢险战线上涌现出来的“抗洪铁人”，用生命诠释了对党的绝对忠诚，以实际行动书写了“两学一做”的优秀答卷。
8月22日，民政部颁发烈士证明书，追认陈鹏龙为烈士。