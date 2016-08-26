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“她病倒很突然，但病床上还不忘叮嘱我们，以‘两学一做’为抓手，做好监区的监管安全，不负党组织的信任。”

这个“她”，是武汉女子监狱三监区54岁的党支部书记杨玉华，一位有着26年党龄的“老黄牛”。在查出癌症入院前一周，杨玉华仍在一线持续加班。入院手术后，接受化疗的她心系监区，年轻党员们去医院探望，她一声声叮嘱。

说起这些，三监区分监区长丁若砺眼眶泛红：“杨书记的坚守与奉献，让支部每位党员深受感染。大家都憋着一股劲，要像她一样，做一名合格、优秀的共产党员。”

2004年8月，45岁的杨玉华从荆州市司法局调任武汉女子监狱三监区党支部书记、政治教导员。近12年间，她穿一双黑色平底布鞋，进车间、下分监区，累计与服刑人员谈话3000多次，光谈话记录就有厚厚八大本，对每个犯人的情况了然于心。在她的带领下，30余名女民警吃苦耐劳，管辖的几百名服刑人员未发生一起安全事故。

如今，武汉女子监狱三监区以管理规范严格闻名，先后荣获司法部优秀质量管理小组、全国巾帼文明岗、全国五一巾帼标兵岗、全省司法行政系统先进集体、先进基层党组织、集体二等功、集体三等功等荣誉。

近几年，新录用民警逐渐增多，几乎都是“90后”。“不会管、不敢管、不愿管”的问题比较突出，不少民警背上了思想包袱。杨玉华就像对待自己的女儿一样，做她们的贴心人、引路人。

丁若砺还记得，刚进队时，杨玉华就常常带着她和其他新民警下监区，告诉她们每个服刑人员的基本情况、性格特点，以及教育改造时如何“对症下药”。

多年“传帮带”，杨玉华摸索出了一整套“方法论”：以队前讲话为抓手，让年轻民警能说服、会沟通、有辨识；以规范车间劳动现场管理为契机，让年轻民警能管理、会业务、有技能；以落实24小时工作流程为途径，让年轻民警能担当、会履责、有能力；以监管安全各项规章制度为依据，让年轻民警能遵守、会管理、有落实。

在杨玉华的培养下，一批年轻民警先后走上了副分监区长、分监区长、指导员、监区长的岗位。

杨玉华最常说的一句话是，“我要求民警做到的，自己首先要做到，而且要做好！”去年12月16日，按照监狱的要求，三监区有部分民警进行调整，部分服刑人员调出、调进，为确保不发生监管事故，她事必躬亲，连续上两个24小时班都未休息。

生活中，杨玉华事无巨细地关爱每个年轻民警，“结婚没有？婆媳关系处得好不好？……”谈起这些细节，年轻干警说杨玉华就像一块“吸铁石”，大家都愿意围绕在她身边，私下更是亲切地喊她“杨妈妈”。





