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本月，知名行业分析机构Quest Mobile与易观国际，相继发布全国互联网及电商发展报告：光谷独角兽企业、湖北互联网“四小龙”之一的卷皮网，月活跃用户达千万级，上半年业务增长超过100%，成为仅次于淘宝、京东、唯品会、天猫等的国内一线电商企业。



“增长最快电商竟然是它”



Quest Mobile用“增长最快的新兴电商竟然是它”，表达对卷皮网异军突起的惊讶。

数据显示，千万级的月活跃用户，及400%的月活增长率，令卷皮超过聚美优品、苏宁易购、当当等一批老牌电商，及近两年炙手可热的跨境、母婴等细分电商平台，成为排名靠前的综合电商中增速最快的一匹“黑马”。

上半年，国内综合电商月活跃用户数，同比增长率均为43.6%，而跨境电商行业月活跃用户同比增长率均值为115.5%。

研究人员称，虽然阿里系、京东等行业巨头座次已定，但江山并不稳固，电商领域新的挑战者层出不穷。

易观国际的分析报告指出，上半年，垂直细分电商依然活跃，但许多企业排名下跌，市场亮点主要在平价零售和内容分享电商，而卷皮网恰恰抓住了平价零售这一风口。



“平价零售”拉动消费升级



今年4月，2016全球移动互联网大会在北京举行，吸引数万名移动互联网行业高管及创新者参加。卷皮网与京东、苏宁易购同台演讲，首次确立以“平价零售”为核心的业务模式。

卷皮网联合创始人兼CEO黄承松称，平价将是未来零售的新趋势。“去年，消费对国民经济增长贡献率达66.4%，我国已进入大消费时代”，他认为，消费升级不等于高消费，注重高性价比的平价零售，将作为消费升级的重要层级，迎来巨大发展机会。

在欧美、日本等发达消费市场，平价零售已经普及，但国内市场仍较为陌生。在黄承松看来，平价零售是一个庞大的销售体系，是消费金字塔的塔基，武汉从汉正街时代起就有商品零售的基因和优势，无论汉正街还是汉口北，都可以成为卷皮供应链采购环节的一部分，甚至可以与汉正街和汉口北携手打造互联网上的“天下第一街”。

他透露，卷皮计划在武汉筹建大型仓储基地。



惊人增速动能何来



2012年，“卷皮网”正式上线。从当年5个大学生负债创业，发展为如今拥有1000多名员工的新生代移动电商，年交易额数十亿元，不过短短4年时间。

卷皮是如何在巨头林立的电商江湖，实现逆袭的？

黄承松笑称，“卷皮”这个听上去有些怪的名字，是他的家乡贵州一种便宜而实惠的面食小吃。它十分符合卷皮网的定位：一家专注客单价百元以下的平价零售平台，专注提供新兴品牌的平价商品。

卷皮网联合创始人兼总裁夏里峰认为，卷皮高速增长的动力，得益于自身差异化的平价零售模式，契合当前消费升级的大趋势，这给卷皮带来了巨大的爆发力量。

在资本寒冬下，卷皮网4月份顺利完成6亿元人民币C轮融资，其中包括来自长江经济带产业基金的投资。“投资人的青睐，证明卷皮的商业模式具有广阔发展空间。”

他说，中国消费市场多元、复杂，当前消费升级浪潮中，三四线城市及农村市场需求极大。巨大的消费人口，更加注重性价比的消费观念，这将给中国平价零售带来巨大增长空间。作为国内首家提出平价零售模式的电商，卷皮已占得先机。

去年，高速成长的卷皮网，冲出湖北，南下深圳成立全资子公司。

夏里峰介绍，走出去是企业发展的需要，深圳现有300多名员工，主要从事市场、前端研发和产品业务；行政总部驻扎武汉，有300多名技术研发人员、400多人买手团队，以及客服后台。

在卷皮APP最近更新的4.0版本中，“全球购”频道上线，以一如既往的平价姿态切入海淘领域。“下半年电商大战即将到来，卷皮一定会有更惊艳的表现。”





