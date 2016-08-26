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第2版 时政要闻
·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽”
·44名新任厅官妻子接受廉洁教育
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·病床上的“杨妈妈”还在传帮带
·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
·图文：大山里建设“生态电厂”
·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办
·专家学者共探社会工作发展
·王建鸣在远安神农架开展立法调研
·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会
·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作
·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合
·走进贫困县市区
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打好组合拳 确保巡视成果“吃干
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44名新任厅官妻子接受廉洁教育
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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病床上的“杨妈妈”还在传帮带
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抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士
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图文：大山里建设“生态电厂”
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东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举
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专家学者共探社会工作发展
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王建鸣在远安神农架开展立法调研
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我省召开当阳市“8·11”重大
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全省内贸流通创新推进供给侧结构
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12月中旬前力争完成城乡居民医
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走进贫困县市区
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时政要闻
2016.8.26 星期五
筑牢家庭廉洁“防火墙”
44名新任厅官妻子接受廉洁教育
湖北日报讯 （记者王馨、通讯员陈耘云）“家是社会的细胞，是幸福的港湾，更是拒腐防变的重要防线……”昨日下午，由省纪委、省妇联联合举办的廉洁家风专题报告会在汉举行，来自省直24个单位的44名新任厅官的妻子参加会议。会上，省妇联发出倡议，号召全省广大领导干部家属当好“家庭纪委书记”，争做“廉内助”“廉管家”“廉参谋”。
会议现场播放了《毁于小节的悔恨人生》警示教育片。片中，我省一些落马官员现身说法，讲述其小节失守、大节不保，最终给自己、给家庭、给党的事业造成严重损害的惨痛教训。省人防办总工程师邓卫兵的妻子孔娟表示，这些案例让她深感震撼、深受教育，“回家后我要与丈夫分享感受，两人一起学规矩、守法纪、严治家，筑牢家庭廉洁的防火墙。”
如何当好一名“廉内助”？省委党校教授李银安、“荆楚最美家庭”代表蒋志刚、省妇联副主席吴红娅先后发言给出建议。李银安表示，领导干部家属要摆正自己的位置，注重借鉴和吸收我国传统文化精髓，培育良好家风。蒋志刚则建议夫妻以爱持家，互相理解，做到心中有爱、心中有责、心中有戒。吴红娅希望领导干部家属自身清、身边清、家风清，正确处理好“私事”与“公事”的关系，不干涉爱人手中权力的行使。