查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 筑牢家庭廉洁“防火墙” 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 湖北日报讯 （记者王馨、通讯员陈耘云）“家是社会的细胞，是幸福的港湾，更是拒腐防变的重要防线……”昨日下午，由省纪委、省妇联联合举办的廉洁家风专题报告会在汉举行，来自省直24个单位的44名新任厅官的妻子参加会议。会上，省妇联发出倡议，号召全省广大领导干部家属当好“家庭纪委书记”，争做“廉内助”“廉管家”“廉参谋”。

会议现场播放了《毁于小节的悔恨人生》警示教育片。片中，我省一些落马官员现身说法，讲述其小节失守、大节不保，最终给自己、给家庭、给党的事业造成严重损害的惨痛教训。省人防办总工程师邓卫兵的妻子孔娟表示，这些案例让她深感震撼、深受教育，“回家后我要与丈夫分享感受，两人一起学规矩、守法纪、严治家，筑牢家庭廉洁的防火墙。”

如何当好一名“廉内助”？省委党校教授李银安、“荆楚最美家庭”代表蒋志刚、省妇联副主席吴红娅先后发言给出建议。李银安表示，领导干部家属要摆正自己的位置，注重借鉴和吸收我国传统文化精髓，培育良好家风。蒋志刚则建议夫妻以爱持家，互相理解，做到心中有爱、心中有责、心中有戒。吴红娅希望领导干部家属自身清、身边清、家风清，正确处理好“私事”与“公事”的关系，不干涉爱人手中权力的行使。





