查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 时政要闻 ·打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” ·44名新任厅官妻子接受廉洁教育 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·病床上的“杨妈妈”还在传帮带 ·抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 ·图文：大山里建设“生态电厂” ·东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举办 ·专家学者共探社会工作发展 ·王建鸣在远安神农架开展立法调研 ·我省召开当阳市“8·11”重大高压蒸汽管道裂爆事故警示教育暨专项治理现场会 ·全省内贸流通创新推进供给侧结构性改革工作 ·12月中旬前力争完成城乡居民医保整合 ·走进贫困县市区 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 打好组合拳 确保巡视成果“吃干 · 44名新任厅官妻子接受廉洁教育 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 病床上的“杨妈妈”还在传帮带 · 抗洪英雄陈鹏龙被追认为烈士 · 图文：大山里建设“生态电厂” · 东坡文化节、黄梅戏艺术节9月举 · 专家学者共探社会工作发展 · 王建鸣在远安神农架开展立法调研 · 我省召开当阳市“8·11”重大 · 全省内贸流通创新推进供给侧结构 · 12月中旬前力争完成城乡居民医 · 走进贫困县市区 2 时政要闻 2016.8.26 星期五 省委巡视反馈工作部署会强调 打好组合拳 确保巡视成果“吃干榨尽” 湖北日报讯 （记者杨宏斌、通讯员王婧）昨日，省委巡视工作领导小组召开2016年第一轮省委巡视反馈工作部署会，传达学习省委书记李鸿忠同志听取省委第一轮巡视情况汇报时的讲话精神，安排部署巡视反馈工作。省委常委、省纪委书记、省委巡视工作领导小组组长侯长安，省委常委、省委组织部部长、省委巡视工作领导小组副组长于绍良出席会议并讲话。

侯长安指出，今年第一轮省委巡视取得丰硕成果，李鸿忠同志的讲话对做好当前和今后一个时期全省巡视工作具有十分重要的指导意义，我们要认真学习、深刻领会，切实把思想和行动统一到省委部署和要求上来。

侯长安强调，反馈是巡视工作链条的重要环节，是确保“吃干榨尽”巡视成果、推动巡视发现问题解决的前提条件。要坚持分层反馈、直指问题、跟踪问效，打好巡视反馈整改“组合拳”，不断提升巡视整改实效，推动管党治党全面加强。被巡视党组织对巡视组反馈的意见，要及时建立工作台账，制定整改方案，抓好整改落实，确保事事有着落、件件有结果。要进一步加强巡视机构和队伍建设，把巡视责任扛得牢而又牢，把巡视队伍建得强而又强，把巡视纪律管得严而又严。

于绍良在主持会议时强调，要以严肃负责的态度做好巡视反馈工作。省委巡视组进行巡视反馈，是代表省委向被巡视党组织指出问题、提出意见，具有省委的权威和正式的效力，是一项极为严肃的工作。要以严格的标准和程序搞好巡视反馈，严格执行反馈的时间、程序、内容要求，充分体现政治高度，一针见血指出问题。要以严明的责任督促整改，切实把整改责任落细落小落实。

省委巡视工作领导小组成员，省纪委、省委组织部领导班子成员等有关同志参加会议。





