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·崇阳老农记账36年折射农村变迁
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.26 星期五
崇阳老农记账36年折射农村变迁
省档案馆昨日纳入馆藏
    湖北日报讯 （记者江萌、通讯员陈振清、汪佳）崇阳县64岁农民沈怀德从1981年开始记录家庭开销，坚持了36个年头。详细的账目，不仅记载了普通农民家庭的酸甜苦辣，更折射出中国农村改革开放30多年的变迁。昨日，省档案馆经其许可，将其32本账本纳入馆藏。
    沈怀德家住崇阳县铜钟乡清水村。在集体经济时代，他曾担任小队会计，因记账准确颇受信赖。
    1981年8月17日，结婚后的沈怀德开始将家庭开销一一记账，从此习惯成自然。
    沈怀德将账目开销分为农业开支、副业收支、特色养殖、人情往来、学杂费等类别，分别记账。账本显示，记账当天，他家里有现金10.6元、欠债35.45元，当年收入495.48元，没有结余。而去年，他家收入达7万多元，三代同堂，盖起了两栋平房的大院子。
    翻看老沈账本，变动的数字如同中国农村发展跳跃向前的曲线。1981年，老沈上缴农业税6元，2000年涨至2037元，到了2004年当地减免农业税，2006年全国彻底取消农业税。沈怀德说，如今国家政策好了，种田不收税还有补助。
    在老沈看来，农村最大的开销之一是人情往来。1981年，他家人情开支108.72元，占当年收入的21%；去年，家里此开支升至1.7728万元，占全年收入的23%。老沈坦言，农村亲戚多，大家都这样，有点事相互往来，多年习俗难改。
    昨日，省档案馆保管处相关负责人来到老沈家，翻看账本后连声称赞：“没想到，山沟里藏了这么一位有心人！”她表示，账本反映了时代发展，省档案馆将于明年进行全省家庭建档展出，老沈的账本是珍贵的实物。
    省档案馆昨日颁发给沈怀德荣誉证书和奖章。对此，沈怀德表示，既意外又开心。


   
　