图文：中国队加油！中国加油！18家鄂企入围中国民企五百强“卷皮”跃入全国电商第一阵营省质监系统对不作为动真格我省灾后恢复重建总体方案出台崇阳老农记账36年折射农村变迁
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 第1版 要闻
·图文：中国队加油！中国加油！
·18家鄂企入围中国民企五百强
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·省质监系统对不作为动真格
·我省灾后恢复重建总体方案出台
·崇阳老农记账36年折射农村变迁
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.26 星期五
问责210人次 警告及以上处分7人
省质监系统对不作为动真格
    湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员张雪燕）省质监局23日透露，自4月1日《湖北省行政问责办法》和7月8日《中国共产党问责条例》施行以来，全省质监系统在接受履职尽责督促检查过程中，共计问责210人次，其中处以警告及以上处分7人。
    5月25日，省质监局履职尽责工作调研组到天门市质监局进行督查，发现该市计量检定测试所对辖区内某加油站加油机、加油枪的检定记录存在伪造数据嫌疑。经查，该所工作人员史某、谢某在检定过程中，没有按照规程对每把加油枪分别使用100L和20L的标准金属量器检定3次，而分别只检定了1至2次，存在伪造检定原始记录、出具虚假检定报告的严重违反燃油加油机检定规程问题。6月14日，天门市质监局对直接责任人史某、谢某行政警告处分，对计量检定测试所3名负责人诫勉谈话，并责令书面检查。
    全省质监系统向“不作为、慢作为、滥作为”问责动真格。比如，荆门市质监局稽查分局列支虚假会议费结算公务接待费，对直接责任人调离岗位，进行查处；武汉市特检所2名工作人员接听服务电话不及时，批评教育、扣除一定绩效；某县行政服务中心质监窗口无人值守，进行集体廉政谈话。


   
　