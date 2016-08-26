查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：中国队加油！中国加油！ ·18家鄂企入围中国民企五百强 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·省质监系统对不作为动真格 ·我省灾后恢复重建总体方案出台 ·崇阳老农记账36年折射农村变迁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：中国队加油！中国加油！ · 18家鄂企入围中国民企五百强 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 省质监系统对不作为动真格 · 我省灾后恢复重建总体方案出台 · 崇阳老农记账36年折射农村变迁 1 要闻 2016.8.26 星期五 问责210人次 警告及以上处分7人 省质监系统对不作为动真格 湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员张雪燕）省质监局23日透露，自4月1日《湖北省行政问责办法》和7月8日《中国共产党问责条例》施行以来，全省质监系统在接受履职尽责督促检查过程中，共计问责210人次，其中处以警告及以上处分7人。

5月25日，省质监局履职尽责工作调研组到天门市质监局进行督查，发现该市计量检定测试所对辖区内某加油站加油机、加油枪的检定记录存在伪造数据嫌疑。经查，该所工作人员史某、谢某在检定过程中，没有按照规程对每把加油枪分别使用100L和20L的标准金属量器检定3次，而分别只检定了1至2次，存在伪造检定原始记录、出具虚假检定报告的严重违反燃油加油机检定规程问题。6月14日，天门市质监局对直接责任人史某、谢某行政警告处分，对计量检定测试所3名负责人诫勉谈话，并责令书面检查。

全省质监系统向“不作为、慢作为、滥作为”问责动真格。比如，荆门市质监局稽查分局列支虚假会议费结算公务接待费，对直接责任人调离岗位，进行查处；武汉市特检所2名工作人员接听服务电话不及时，批评教育、扣除一定绩效；某县行政服务中心质监窗口无人值守，进行集体廉政谈话。





