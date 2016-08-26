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省质监系统对不作为动真格
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要闻
2016.8.26 星期五
问责210人次 警告及以上处分7人
省质监系统对不作为动真格
湖北日报讯 （记者赵峰、通讯员张雪燕）省质监局23日透露，自4月1日《湖北省行政问责办法》和7月8日《中国共产党问责条例》施行以来，全省质监系统在接受履职尽责督促检查过程中，共计问责210人次，其中处以警告及以上处分7人。
5月25日，省质监局履职尽责工作调研组到天门市质监局进行督查，发现该市计量检定测试所对辖区内某加油站加油机、加油枪的检定记录存在伪造数据嫌疑。经查，该所工作人员史某、谢某在检定过程中，没有按照规程对每把加油枪分别使用100L和20L的标准金属量器检定3次，而分别只检定了1至2次，存在伪造检定原始记录、出具虚假检定报告的严重违反燃油加油机检定规程问题。6月14日，天门市质监局对直接责任人史某、谢某行政警告处分，对计量检定测试所3名负责人诫勉谈话，并责令书面检查。
全省质监系统向“不作为、慢作为、滥作为”问责动真格。比如，荆门市质监局稽查分局列支虚假会议费结算公务接待费，对直接责任人调离岗位，进行查处；武汉市特检所2名工作人员接听服务电话不及时，批评教育、扣除一定绩效；某县行政服务中心质监窗口无人值守，进行集体廉政谈话。