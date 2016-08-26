查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：中国队加油！中国加油！ ·18家鄂企入围中国民企五百强 ·“卷皮”跃入全国电商第一阵营 ·省质监系统对不作为动真格 ·我省灾后恢复重建总体方案出台 ·崇阳老农记账36年折射农村变迁 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 大武汉 第11版 : 综合新闻 第12版 : 体育 第13版 : 国防在线 第14版 : 东湖 第15版 : 专题 第16版 : 广告 第2版 : 时政要闻 第3版 : 不忘初心 继续前进 第4版 : 全力以赴 恢复重建 第5版 : 国内新闻 第6版 : 国际新闻 第7版 : 评论 第8版 : 专题 第9版 : 经济纵横 · 图文：中国队加油！中国加油！ · 18家鄂企入围中国民企五百强 · “卷皮”跃入全国电商第一阵营 · 省质监系统对不作为动真格 · 我省灾后恢复重建总体方案出台 · 崇阳老农记账36年折射农村变迁 1 要闻 2016.8.26 星期五 18家鄂企入围中国民企五百强 九州通、稻花香闯进百强 湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯、通讯员薛志连）昨日，全国工商联发布“2016中国民营企业 500强”榜单，18家鄂企入围 （2015年 16家)，数量并列全国第五，中部第一。九州通、稻花香分别以495.89亿元、435.52亿元的年营收，排名第68位、86位，进入百强。

此次民企 500强 入 围 门 槛 为101.75亿元，较去年增加6.66亿元。年营收总额超过1000亿元的企业达22家，还出现5家总额超过 3000亿元的企业。华为以3950.09亿元的年营收位列榜首，苏宁控股、山东魏桥居其后。

我省入围的18家企业分别是：九州通、稻花香、卓尔控股、山河建设集团、新八建设集团、新七建设集团、金澳科技、福星集团、程力专汽、金马凯旋、枝江酒业、襄大农牧、骆驼股份、康顺集团、宝业湖北建工、三宁化工、新十建设集团、东圣化工。

全国工商联同时发布了2016年民企制造业500强、服务业100强榜单，我省分别有18家、5家企业入围。

相关报道09版





