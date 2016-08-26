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·18家鄂企入围中国民企五百强
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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·我省灾后恢复重建总体方案出台
·崇阳老农记账36年折射农村变迁
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图文：中国队加油！中国加油！
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18家鄂企入围中国民企五百强
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“卷皮”跃入全国电商第一阵营
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省质监系统对不作为动真格
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我省灾后恢复重建总体方案出台
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崇阳老农记账36年折射农村变迁
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要闻
2016.8.26 星期五
18家鄂企入围中国民企五百强
九州通、稻花香闯进百强
湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯、通讯员薛志连）昨日，全国工商联发布“2016中国民营企业 500强”榜单，18家鄂企入围 （2015年 16家)，数量并列全国第五，中部第一。九州通、稻花香分别以495.89亿元、435.52亿元的年营收，排名第68位、86位，进入百强。
此次民企 500强 入 围 门 槛 为101.75亿元，较去年增加6.66亿元。年营收总额超过1000亿元的企业达22家，还出现5家总额超过 3000亿元的企业。华为以3950.09亿元的年营收位列榜首，苏宁控股、山东魏桥居其后。
我省入围的18家企业分别是：九州通、稻花香、卓尔控股、山河建设集团、新八建设集团、新七建设集团、金澳科技、福星集团、程力专汽、金马凯旋、枝江酒业、襄大农牧、骆驼股份、康顺集团、宝业湖北建工、三宁化工、新十建设集团、东圣化工。
全国工商联同时发布了2016年民企制造业500强、服务业100强榜单，我省分别有18家、5家企业入围。
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