图文：中国队加油！中国加油！18家鄂企入围中国民企五百强“卷皮”跃入全国电商第一阵营省质监系统对不作为动真格我省灾后恢复重建总体方案出台崇阳老农记账36年折射农村变迁
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 第1版 要闻
·图文：中国队加油！中国加油！
·18家鄂企入围中国民企五百强
·“卷皮”跃入全国电商第一阵营
·省质监系统对不作为动真格
·我省灾后恢复重建总体方案出台
·崇阳老农记账36年折射农村变迁
湖北日报电子版
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1 要闻 2016.8.26 星期五
18家鄂企入围中国民企五百强
九州通、稻花香闯进百强
    湖北日报讯 （记者雷闯、实习生李紫雯、通讯员薛志连）昨日，全国工商联发布“2016中国民营企业 500强”榜单，18家鄂企入围 （2015年 16家)，数量并列全国第五，中部第一。九州通、稻花香分别以495.89亿元、435.52亿元的年营收，排名第68位、86位，进入百强。
    此次民企 500强 入 围 门 槛 为101.75亿元，较去年增加6.66亿元。年营收总额超过1000亿元的企业达22家，还出现5家总额超过 3000亿元的企业。华为以3950.09亿元的年营收位列榜首，苏宁控股、山东魏桥居其后。
    我省入围的18家企业分别是：九州通、稻花香、卓尔控股、山河建设集团、新八建设集团、新七建设集团、金澳科技、福星集团、程力专汽、金马凯旋、枝江酒业、襄大农牧、骆驼股份、康顺集团、宝业湖北建工、三宁化工、新十建设集团、东圣化工。
    全国工商联同时发布了2016年民企制造业500强、服务业100强榜单，我省分别有18家、5家企业入围。
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